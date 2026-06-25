Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Elazığspor, Emir Alagöz’ü transfer etti!
Giriş Tarihi: 25.06.2026 20:41

Elazığspor, Emir Alagöz’ü transfer etti!

Elazığspor, Emir Alagöz’ü kadrosuna dahil ettiğini açıkladı.

Elazığspor, Emir Alagöz’ü transfer etti!
  • ABONE OL

2. Lig ekiplerinden Elazığspor, orta saha kurgusuna takviyede bulundu. Bordo-beyazlılar, son olarak Batman Petrolspor forması giyen Emir Alagöz ile anlaşma sağladı.

Elazığspor, Emir Alagöz ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Elazığspor'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Emir Alagöz ile 1 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya varmıştır. Emir Alagöz'e ailemize hoş geldin diyor, bordo-beyazlı formamız altında başarılı ve sağlıklı bir sezon geçirmesini temenni ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#ELAZIĞSPOR #BATMAN PETROLSPOR #TRANSFER

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Elazığspor, Emir Alagöz’ü transfer etti!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA