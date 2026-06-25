Geride kaldı!

"ABD maçında istediğimiz sonuc için her şeyi yapacağız. Halkımızdan destek istiyoruz."

Dünya Kupası'nda Avustralya'ya 2-0, Paraguay'a da 1-0 yenilerek turnuvaya havlu atan A Milli Takımımız, yarın TSİ 05.00'te son maçına ev sahibi ABD ile çıkacak. Müsabaka öncesi teknik direktör Vincenzo Montella basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İtalyan hoca şu ifadeleri kullandı: "Çok üzgünüz. Bu hissettiğimiz acı fiziksel bir ağrıydı bizim için, bunu geride bıraktık. Çok önemli bir maçımız var biliyorsunuz. Futbolcularımızın ağır eleştirilere maruz kaldığını gördük ve etkilendiler diye düşünüyorum. İşin psikolojik boyutuna bakmalıyız. Bugüne kadar yaptıklarıyla, oyuncularımız daha çok sevgi ve saygıyı hak ediyor. Turnuvadaki istatistiklere bakacak olursak, her şeyi yaptık ama bir şekilde olmadı. Üstelik en yüksek istatistikleri yakaladık. Halkımızdan desteklerini istiyoruz ne olursa olsun. Sadece yarın için değil, eylül için… Uluslar A Ligi maçlarına çıkacağız. Futbolcuların o süreçte de çok desteğe ihtiyacı var. Bu kadar ağır ve haksız eleştirilerin olduğu dönemde daha fazla destek görebilirlerdi. ABD maçında istediğimiz sonucu alabilmek için her şeyi yapacağız."

'BÖYLE BAŞKAN NADİRDİR

Montella, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu hakkında da şöyle konuştu: "Başkanımız her gün bizimle ve desteğini hiçbir zaman bırakmıyor, her seferinde hissettiriyor. Çok önemli konulara da değindi. Futbolda nadir görülen kişiliklerden. İşler kötü gidince yıkıcı olmak en kolayıdır ama kendisi yapıcı ve ne kadar büyük vizyon sahibi olduğunu da gösteriyor. Kendisi hiçbir zaman ne futbolcular ne bizden desteğini çekmiyor. Bunu görmek futbolda nadirdir, kendisine teşekkür ediyorum."

EŞİTLİK VAR

Türkiye ile ABD bugüne kadar 1'i resmi ve 4'ü özel olmak üzere 5 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda Ay-Yıldızlılar, 2 defa sahadan galip ayrılırken, ABD de 2 kez kazandı. 1 mücadele berabere tamamlandı. Türkiye'nin 7 golüne, ABD aynı sayı ile karşılık verdi. İki ülke son olarak 7 Haziran 2025 tarihinde ABD'nin Connecticut eyaletinin East Hartford kentinde yer alan Pratt & Whitney Stadyumu'nda karşılaşırken, Ay-Yıldızlılar sahadan 2-1'lik zaferle ayrıldı.

SORU:

ABD karşısına vedaya çıkıyoruz. Bu maç sizin için ne ifade ediyor, ne bekliyorsunuz?

AHMET ÇAKAR

Kazanalım da teselli olsun laflarına gülüp geçiyorum!

Sonuç ne olursa olsun maçtan sonra eve dönüyoruz. 'ABD karşılaşmasını kazanalım, teselli olsun' laflarına sadece gülüp geçiyorum. Ortada çok ciddi hayal kırıklığı, travma ve aldatılmışlık hissi var. Mesela grubumuz İspanya, Belçika, Türkiye ve ABD'den oluşsaydı da ilk iki maçta İspanya ve Belçika'ya yenilip elenmiş olsaydık bu kadar gam yemezdik. Düşünebiliyor musunuz bizim Süper Lig'de ilk 3'e giremeyecek milli takımlara karşı kaybettik. Neymiş '65 şut atmışız', neymiş 'kalemize 3 defa gelmişler.' Tarih bunları yazmayacak. Tarih Curaçao'nun, Yeşil Burun'un bile puan aldığı Dünya Kupası'nda gol atmadan ilk iki maçı kaybederek elendiğimizi yazacak. Bu iş 'Rabbimiz böyle istedi, ne yapalım' diyecek kadar kolay sıyrılacak bir iş değil. Şimdi yavaş yavaş gizli kalmış gerçekler ortaya çıkıyor. 45 derecelik Arizona çölünde kamp yapmak mı yoksa FIFA'ya ilave bir ücret ödeyip daha serin, daha iyi şartlarda bir yerde kamp yapmak mı daha önemli. Böyle örnekleri sıralamak mümkün. Zaten 26 kişilik kadro açıklandığında bazı şeylerin ters gittiği belliydi. Ülke futbolu olarak kaybımız çok büyük.



GÜRCAN BİLGİÇ

Takımı ve beklentilerimizi geliştirecek bir hoca şart

Gözümüz son sözlerini nasıl söyleyeceklerinin üstünde… Oyuncu grubunun tüm parlaklığına rağmen matlaşmasıyla şok yaşadık, öfkeliyiz… Arda Güler'in Paraguay maçından sonraki röportajında "Gol bile atamadık" diyerek kendilerini eleştirmesi çok anlamlı. Başarısız ve yetersiz kaldıklarının farkındalar. Bunu bilemeyen iki kişi var; biri Montella, diğeri İbrahim Hacıosmanoğlu… İtalyan hocayı sıkça eleştirdim. Açıkçası beğenmiyorum. Temel gerekçelendirmem; yönettiği karşılaşmalarda bizden daha güçlü hiçbir takımı yenemediğimiz için. Başarılı teknik adamların eşik atlaması ya bu maçlarda ya da turnuvalarda olur. Hoca sınıfta kaldı. Peki Amerika bizden iyi oynuyor mu? Evet… Peki bizden daha iyi takım mı? Hayır… Bir tarafta, "Avustralya 3'lü oynadığı için iki forvete döndüm" diyen ABD Teknik Direktörü Pochettino, diğerinde sistemi koruyup oyuncu değiştirerek çözüm arayan Montella… Uluslar Ligi'nde A Grubu'ndayız. En iyilerle oynayacağız. Sayın Hacıosmanoğlu, Türk Milleti'ni umarım yolda tanıştıklarına değişmez. Bu maçın ardından hem Bizim Çocukları hem de beklentilerimizi geliştirip başarıya ulaşacak teknik adamı bulur.



BÜLENT TİMURLENK

Belki teknik direktörlerine güzel oyunla veda ederler

Turnuva başlarken 'Gruptaki son sınavımız final niteliği taşır, kazınırsak lider çıkarız' diyorduk açıkçası. Evdeki hesap çarşıya uymadı. Kağıt üzerinde ne ABD'nin ne de bizim galibiyetimiz hiçbir şeyi değiştirmeyecek. Hayatın pratiğinde bu mücadeleyi milli futbolcular ve Montella açısından sadece prestij karşılaşması olarak tarif edemem. ABD'nin geniş bir rotasyon yapacağı kesin. Doğrusu Montella'nın da iki maçtaki hayal kırıklığının baş aktörlerini sahaya süreceğini sanmıyorum. Dolayısıyla önemli maç eksiği olan yedek oyuncuların atletizm enerjisi yüksek Amerikalılar karşısında ne kadar şansı olur bunu da okuyucunun takdirine bırakıyorum. Bizi EURO 2024'e götüren, çeyrek finale yükselten, Dünya Kupası'na götüren, Uluslar A Ligi'ne yükselten Montella'nın A Milli Takım koltuğunda misyonunu tamamladığını, sonbahardaki Fransa, İtalya, Belçika maçları için Türk insanı karşısında güven veren bir karakter olmaktan çıktığını söylemek lazım. Futbolcular, bu başarıları yaşarken kendilerine liderlik eden hocalarına belki iştahlı bir futbolla güzel bir veda etmek isterler.