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Giriş Tarihi: 25.06.2026

Golcü yola çıktı!

Başkan adayı Hakan Safi’nin anlaştığı İngiliz forvetle Aziz Yıldırım yönetimi de el sıkıştı. Fransız basınına göre; Marsilya’ya 30 milyon Euro’luk teklif yapıldı. Arada fark var ancak pazarlıklar sürüyor

TURGUT DOĞAN
Golcü yola çıktı!
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Fenerbahçe için Fransız basınından transfer iddiası geldi. Bilindiği üzere seçim sürecinde sarı-lacivertli kulübün başkan adayı Hakan Safi, İngiliz yıldız Mason Greenwood ile anlaştığını açıklamıştı ancak Safi seçimi kaybetmişti. L'Equipe'in haberine göre; Fenerbahçe'nin yeni yönetimi, 24 yaşındaki sağ kanat oyuncusu ile görüştü ve el sıkıştı. Santrfor mevkiinde de görev yapabilen tecrübeli futbolcuya cömert bir maaş teklifi yapıldığı aktarıldı.

55 MİLYON EURO İSTİYORLAR
Greenwood'un kulübü Marsilya'nın ise 50-55 milyon Euro arasında bir bonservis bedeli talep ettiği ancak Fenerbahçe'nin, Fransız ekibine 30 milyon Euro ve bonuslardan oluşan bir teklif sunduğu ifade edildi. Taraflar arasındaki görüşmelerin sürdüğü kaydedildi. Sözleşmesi 2029'da sona erecek olan yıldız futbolcu, geçtiğimiz sezon Marsilya formasıyla toplam 45 maça çıkarken 26 gol attı, 8 de asist yaptı. Kanarya'nın forvet bölgesi için alternatifleri de var. Ollie Watkins, Serhou Guirassy, Dusan Vlahovic, Alexander Sörloth ve Jean- Philippe Mateta listedeki diğer isimler.

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#SERHOU GUİRASSY #DUSAN VLAHOVİC #ALEXANDER SÖRLOTH #FENERBAHÇE

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