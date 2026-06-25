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Giriş Tarihi: 25.06.2026 14:54

Lucas Torreira darp olayıyla ilgili ilk kez konuştu! “Aniden yumruk attı”

Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira, İstanbul'dan ayrılmadan önce yaşadığı kavga olayıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Lucas Torreira darp olayıyla ilgili ilk kez konuştu! Aniden yumruk attı
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Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira, İstanbul'dan ayrılmadan önce yaşadığı kavga olayıyla ilgili konuştu.

Torreira yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "En son Türkiye'de bir otelde ailemle padel tenis oynadıktan sonra akşam duş alıp çıktım. Bir çift fotoğraf çekilmek istedi, çektirdik. Tam merdivenden inerken biri yanıma geldi, fotoğraf isteyecek sanırken aniden bana yumruk attı.

Ben de refleksle karşılık verdim ve adam düştü. Şoförüm ve arkadaşlarım müdahale etti. Meğer bu kişi çok yakın bir kız arkadaşıma takıntılı bir tacizciymiş. Bizim padel fotoğrafımızı görünce oteli basmış. Karakolda öğrendim ki akli dengesi yerinde değilmiş ve bir yıldır annem hakkında kötü şeyler yazıp beni öldürmeyi planlıyormuş. Yumruktan ziyade mate takımımın kırılması canımı yaktı. Hastaneye rapora giderken hapisten yeni çıkan bir arkadaşım arayıp "Ben özgürüm" dedi, otoparkta doktor telefon flaşıyla beni muayene etti. Bu olay yüzünden biletlerimi değiştirip erken döndüm ama bu durum Türk halkının ne kadar iyi olduğu gerçeğini değiştirmez, o istisnai bir durumdu."

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Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
#LUCAS TORREİRA #GALATASARAY #TÜRKİYE #İSTANBUL

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Lucas Torreira darp olayıyla ilgili ilk kez konuştu! “Aniden yumruk attı”
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