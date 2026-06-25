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Giriş Tarihi: 25.06.2026 11:14 Son Güncelleme: 25.06.2026 11:15

Muğlaspor'dan kaptanlara veda

Yeni sezonda 1'inci Lig'de mücadele edecek Muğlaspor kadro yapılanması kapsamında iki kaptanı ile resmen yollarını ayırdı. Yeşil-beyazlılar kaleci İsmet Yumakoğulları ve savunma oyuncusu Mehmet Yiğit'e veda etti.

DHA
Muğlaspor’dan kaptanlara veda
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Yeşil-beyazlı kulüp, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla iki tecrübeli futbolcuya teşekkür ederek kariyerlerinde başarı dileklerinde bulundu.

Yapılan açıklamada, "İki sezon boyunca kalemizi başarıyla koruyan, kaptanlık görevini gururla üstlenen ve yeşil-beyazlı formamızla 3'üncü Lig ve 2'nci Lig şampiyonlukları yaşayan İsmet Yumakoğulları ile yollarımız ayrılmıştır. Sahadaki mücadelesi, liderliği ve kulübümüze verdiği değerli emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz. Yolun açık olsun kaptan" ifadelerine yer verildi.

Kulüp, savunmanın tecrübeli ismi ve takım kaptanlarından Mehmet Yiğit için yayımladığı veda mesajında ise, "Formamızı büyük bir onurla taşıyan, sahadaki mücadelesi ve liderliğiyle 2'nci Lig şampiyonluğumuzda önemli pay sahibi olan kaptanımız Mehmet Yiğit ile yollarımız ayrılmıştır. Yeşil-beyazlı formamız altında verdiği emekler ve yaşattığı şampiyonluk gururu için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz. Yolun açık olsun kaptan" denildi.

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Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#MUĞLASPOR

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Muğlaspor'dan kaptanlara veda
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