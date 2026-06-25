Nathaniel Brown, Bayern Münih yolcusu!

Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih'in sol bek rotasyonuna takviyede bulunmayı hedeflediği ortaya çıktı.
Nathaniel Brown'ın Bayern Münih'e transfer olmaya hazırlandığı vurgulandı.
Fabrizio Romano'nun haberine göre; Bayern Münih'in genç sol bek için Eintracht Frankfurt ile anlaştığı kaydedildi.
Nathaniel Brown'ın Bayern Münih ile daha önce anlaştığı vurgulandı.
Bayern Münih ile Eintracht Frankfurt'un 55 milyon euroluk bonservis bedeli karşılığında anlaştığı ifade edildi.
Nathaniel Brown'ın Bayern Münih ile 5 yıllık sözleşme imzalamaya hazır olduğu aktarıldı.