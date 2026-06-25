Nathaniel Brown, Bayern Münih yolcusu!

Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih'in sol bek rotasyonuna takviyede bulunmayı hedeflediği ortaya çıktı.

Nathaniel Brown'ın Bayern Münih'e transfer olmaya hazırlandığı vurgulandı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Bayern Münih'in genç sol bek için Eintracht Frankfurt ile anlaştığı kaydedildi.