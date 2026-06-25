Pendikspor, Onuralp Çakıroğlu’nu transfer etti!

1. Lig ekiplerinden Pendikspor, kadrosuna dikkat çeken bir takviyede bulundu. İstanbul temsilcisi, Trabzonspor altyapısından Onuralp Çakıroğlu ile anlaşma sağladı.

Pendikspor, Onuralp Çakıroğlu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Pendikspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Pendikspor'umuz, Trabzonspor'dan profesyonel futbolcu Onuralp Çakıroğlu ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır. İmza töreni, Kulüp Başkanımız Aytaç Odabaş ve Dernek Başkanımız Atakan Yüce'nin katılımlarıyla gerçekleştirilmiştir. Onuralp Çakıroğlu'na kulübümüze hoş geldin diyor; Pendikspor formamız altında başarılarla dolu bir sezon geçirmesini diliyoruz."

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