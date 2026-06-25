Selçuk Şahin: Yeni çıktığımız ligde yukarılara oynamayı hedefliyoruz!

Takımın büyük ölçüde yeniden şekilleneceğini anlatan Şahin, kadroya bazı isimlerin katılacağını, bazılarıyla da yolların ayrılabileceğini söyledi.

Selçuk Şahin, Bolu kampının ardından Kayseri'de ikinci etap çalışmalarını gerçekleştireceklerini belirterek, "Bugün start verdik. Yeni bir takım olacağımız için biraz erken başlamak istedik. Kayseri kampına kadar takımın iskeletini oturtmayı planlıyoruz. Orada çok sayıda hazırlık maçı oynayacağız ve takımı daha yakından görme fırsatı bulacağız." ifadelerini kullandı.

Bolu kampının yaklaşık 14 gün süreceğini aktaran Şahin, "Burası daha çok fiziksel yüklemelerin yapılacağı bir kamp dönemi olacak. Son bölümde taktiksel çalışmalar yapacağız. Kampın sonunda bir hazırlık maçı oynayabiliriz. Ardından birkaç günlük iznin ardından Kayseri'de 15-16 günlük ikinci etap kamp planladık." dedi.

Şahin, Trendyol 1. Lig'in zorlu ve rekabet seviyesi yüksek bir organizasyon olduğunu vurgulayarak, ligde yer alan takımların büyük bölümünün üst sıraları hedeflediğini söyledi.

Ligin dinamiklerini futbolculuk döneminden bildiğini ifade eden Şahin, "Bu ligde Gençlerbirliği formasıyla şampiyonluk yaşamıştım. Zor bir lig olacak ancak biz de buna uygun oyuncuları takip ediyoruz. Yeni yükselen bir takım olarak şampiyonluk söylemleri için erken olabilir ama bizim de hedeflerimiz var. Umarım hem iyi oyun hem de iyi sonuçlarla Batman halkını mutlu edeceğimiz bir sezon olur." değerlendirmesinde bulundu.

Kulüp yetkilileri, Batman Petrolspor'un yeni sezon hazırlıklarının 1 Temmuz tarihine kadar basına kapalı gerçekleştireceğini bildirdi.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör