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Giriş Tarihi: 25.06.2026 19:30

Trabzonspor, Andre Onana ile anlaştı!

Trabzonspor, Andre Onana’nın transferi için Manchester United ile yeniden anlaşma sağladı.

Trabzonspor, Andre Onana ile anlaştı!
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Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor'un Andre Onana'yı yeniden kiralamaya hazırlandığı öğrenildi.

Bordo-mavililer, Manchester United forması giyen Kamerunlu eldiven için yeniden anlaşma sağladı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Trabzonspor, Andre Onana ile anlaşma sağladı.

Andre Onana'nın Manchester United'ın gelecek sezon kadrosunda düşünülmediği aktarıldı.

Trabzonspor'un Andre Onana için Manchester United'a kiralama bedeli ödeyeceği vurgulandı.

30 yaşındaki Andre Onana, geride kalan sezonda Trabzonspor'da 33 maça çıktı ve 6'sında gol yemedi.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#TRABZONSPOR #ANDRE ONANA #MANCHESTER UNİTED #FATİH TEKKE

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Trabzonspor, Andre Onana ile anlaştı!
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