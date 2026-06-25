Trabzonspor, Andre Onana ile anlaştı!

Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor'un Andre Onana'yı yeniden kiralamaya hazırlandığı öğrenildi.
Bordo-mavililer, Manchester United forması giyen Kamerunlu eldiven için yeniden anlaşma sağladı.
Fabrizio Romano'nun haberine göre; Trabzonspor, Andre Onana ile anlaşma sağladı.
Andre Onana'nın Manchester United'ın gelecek sezon kadrosunda düşünülmediği aktarıldı.
Trabzonspor'un Andre Onana için Manchester United'a kiralama bedeli ödeyeceği vurgulandı.
30 yaşındaki Andre Onana, geride kalan sezonda Trabzonspor'da 33 maça çıktı ve 6'sında gol yemedi.