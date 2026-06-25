Trabzonspor’da Wilson zora girdi! Yeni hedef belli oldu...

Kanat bölgesini güçlendirmek isteyen Trabzonspor'un radarına aldığı Harry Wilson'un kısmeti açıldı.

Oyuncu için Championship'ten yeniden Premier Lig'e yükselme hedefi bulunan Leeds United'ın devreye girdiği belirtildi.

İngiliz basınında yer alan haberde; Leeds'in, Wilson transferini önemli bir hamle olarak gördüğü ifade edildi.

29 yaşındaki futbolcuyu, Aston Villa'nın da takipte olduğu öğrenildi. Yaşanan bu gelişmelerin ardından alternatif isimler üzerinde yoğunlaşan Trabzonspor'un, Ürdünlü futbolcu Mousa Tamari'yi yakından izlediği ileri sürüldü.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör