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Giriş Tarihi: 25.06.2026 08:00

Trabzonspor’da Wilson zora girdi! Yeni hedef belli oldu...

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Fulham forması giyen Harry Wilson ile ilgileniyordu. Yıldız futbolcunun talipleri çoğaldı. Fırtına alternatif isimlere yöneldi.

Trabzonspor’da Wilson zora girdi! Yeni hedef belli oldu...
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Kanat bölgesini güçlendirmek isteyen Trabzonspor'un radarına aldığı Harry Wilson'un kısmeti açıldı.

Oyuncu için Championship'ten yeniden Premier Lig'e yükselme hedefi bulunan Leeds United'ın devreye girdiği belirtildi.

İngiliz basınında yer alan haberde; Leeds'in, Wilson transferini önemli bir hamle olarak gördüğü ifade edildi.

29 yaşındaki futbolcuyu, Aston Villa'nın da takipte olduğu öğrenildi. Yaşanan bu gelişmelerin ardından alternatif isimler üzerinde yoğunlaşan Trabzonspor'un, Ürdünlü futbolcu Mousa Tamari'yi yakından izlediği ileri sürüldü.

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Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
#FULHAM #CHAMPİONSHİP #PREMİER LİG #LEEDS UNİTED

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Trabzonspor’da Wilson zora girdi! Yeni hedef belli oldu...
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