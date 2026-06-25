Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Vincenzo Montella: Sahada agresiflik görmek istiyorum!
Giriş Tarihi: 26.06.2026 04:16

Vincenzo Montella: Sahada agresiflik görmek istiyorum!

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, ABD maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Vincenzo Montella: Sahada agresiflik görmek istiyorum!
  • ABONE OL

2026 Dünya Kupası D Grubu'nun son haftasında A Milli Futbol Takımı, ABD ile karşı karşıya gelecek.

A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası'na vedasının kesin olduğu maç öncesi Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu.

Sahada ruh görmek istediğini belirten Vincenzo Montella, "Bugün sahada agresiflik, ruh görmek istiyorum. 3 puanı almak zorundaymışız gibi ciddi maç oynadığımızı görmek istiyorum. Gelişim yolculuğumuz için önemli bir sınav" dedi.

Oyuncuların birlikte hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Vincenzo Montella, "Takım olarak düşünmeliyiz, bireysel olarak değil. Bu yüzden en önemli şey birlikte hareket etmek. ABD ciddi fiziksel güce ve atletizme sahip bir takım" şeklinde konuştu.

ABD ile ilgili konuşan Vincenzo Montella, "Daha önce söylediğim gibi teknik direktörlerinin yansıması sahaya yansıyor. Çok atletik bir ekip. Sahada doğru alanları nasıl kullanacaklarını ve boşlukları nasıl değerlendireceklerini iyi biliyorlar. Buna karşı koymalıyız" sözlerini dile getirdi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#A MİLLİ FUTBOL TAKIMI #VİNCENZO MONTELLA #DÜNYA KUPASI #ABD

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Vincenzo Montella: Sahada agresiflik görmek istiyorum!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA