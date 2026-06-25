Vincenzo Montella: Sahada agresiflik görmek istiyorum!

Oyuncuların birlikte hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Vincenzo Montella, "Takım olarak düşünmeliyiz, bireysel olarak değil. Bu yüzden en önemli şey birlikte hareket etmek. ABD ciddi fiziksel güce ve atletizme sahip bir takım" şeklinde konuştu.

ABD ile ilgili konuşan Vincenzo Montella, "Daha önce söylediğim gibi teknik direktörlerinin yansıması sahaya yansıyor. Çok atletik bir ekip. Sahada doğru alanları nasıl kullanacaklarını ve boşlukları nasıl değerlendireceklerini iyi biliyorlar. Buna karşı koymalıyız" sözlerini dile getirdi.

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