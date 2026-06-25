Vincenzo Montella: Sahada agresiflik görmek istiyorum!

2026 Dünya Kupası D Grubu'nun son haftasında A Milli Futbol Takımı, ABD ile karşı karşıya gelecek.
A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası'na vedasının kesin olduğu maç öncesi Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu.
Sahada ruh görmek istediğini belirten Vincenzo Montella, "Bugün sahada agresiflik, ruh görmek istiyorum. 3 puanı almak zorundaymışız gibi ciddi maç oynadığımızı görmek istiyorum. Gelişim yolculuğumuz için önemli bir sınav" dedi.
Oyuncuların birlikte hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Vincenzo Montella, "Takım olarak düşünmeliyiz, bireysel olarak değil. Bu yüzden en önemli şey birlikte hareket etmek. ABD ciddi fiziksel güce ve atletizme sahip bir takım" şeklinde konuştu.
ABD ile ilgili konuşan Vincenzo Montella, "Daha önce söylediğim gibi teknik direktörlerinin yansıması sahaya yansıyor. Çok atletik bir ekip. Sahada doğru alanları nasıl kullanacaklarını ve boşlukları nasıl değerlendireceklerini iyi biliyorlar. Buna karşı koymalıyız" sözlerini dile getirdi.