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Giriş Tarihi: 25.06.2026 11:17

Yüksel Yıldırım: 5 futbolcu ile görüştük ancak henüz biten bir transfer yok

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, “Transfer çalışmaları için 5 tane aday futbolcuyla konuştuk ancak henüz biten bir transferimiz mevcut değil” dedi.

DHA
Yüksel Yıldırım: 5 futbolcu ile görüştük ancak henüz biten bir transfer yok
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Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, 2026-2027 sezonu için yapılan transfer çalışmaları hakkında DHA'ya özel açıklamalarda bulundu. Transfer listelerinde yer alan 5 aday futbolcu ile görüştüklerini belirten Yüksel Yıldırım, henüz hiçbir oyuncu ile transferleri sonlandırmadıklarını ifade etti.

'JOVAN MILOSEVIC İLE İLGİLENDİĞİMİZ HABERLERİ DOĞRU DEĞİL'

Samsunspor için en doğru oyunculara giderek sabırla çalışmaları yürüttüklerini belirten Yıldırım, "Transferler sonuçlanmadan görüştüğümüz oyuncu hakkında konuşmayan biriyim. Transfer çalışmaları için 5 tane aday futbolcuyla konuştuk ancak henüz biten bir transferimiz mevcut değil. Takımımız ile adı anılan Jovan Miloseviç ile ilgilendiğimiz haberleri de doğru değil" açıklamalarında bulundu.

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Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#YÜKSEL YILDIRIM #SAMSUNSPOR

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Yüksel Yıldırım: 5 futbolcu ile görüştük ancak henüz biten bir transfer yok
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