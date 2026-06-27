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Giriş Tarihi: 27.06.2026 09:42

2026 Dünya Kupası'nda grup maçları yapılacak 6 müsabakayla tamamlanacak

2026 FIFA Dünya Kupası'nda yarın oynanacak 6 müsabakayla grup maçları sona erecek.

AA
2026 Dünya Kupası’nda grup maçları yapılacak 6 müsabakayla tamamlanacak
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ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yaptığı turnuvada, K Grubu son maçlarında Kolombiya ile Portekiz Miami Stadı'nda TSİ 02.30'da, J Grubu'nda ise Ürdün ile Arjantin Dallas Stadı'nda TSİ 05.00'te karşı karşıya gelecek.

Dünya Kupası'nda son 32 turu Güney Afrika-Kanada maçıyla başlayacak.

Turnuvada yarın oynanacak maçların programı şöyle:

L Grubu:

00.00 Panama - İngiltere (New York New Jersey Stadı)

00.00 Hırvatistan - Gana (Philadelphia Stadı)

K Grubu:

02.30 Kolombiya - Portekiz (Miami Stadı)

02.30 Demokratik Kongo Cumhuriyeti - Özbekistan (Atlanta Stadı)

J Grubu:

05.00 Cezayir - Avusturya (Kansas City Stadı)

05.00 Ürdün - Arjantin (Dallas Stadı)

Son 32 Turu:

22.00 Güney Afrika - Kanada (Los Angeles Stadı)

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Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör

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2026 Dünya Kupası'nda grup maçları yapılacak 6 müsabakayla tamamlanacak
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