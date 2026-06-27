A Milli Futbol Takımı’nda 26 futbolcunun 23’ü Dünya Kupası’nda oynadı!

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda ev sahiplerinden ABD'nin dışında Avustralya ve Paraguay ile karşı karşıya geldi. Milliler, ilk maçta Kanada'nın Vancouver şehrindeki BC Palace Stadyumu'nda Avustralya ile mücadele ederken, sahadan 2-0'lık yenilgiyle ayrıldı. Ay-yıldızlılar, ikinci müsabakada ise ABD'de yer alan San Francisco Bay Area'da Paraguay ile oynadı ve rakibine 1-0 kaybetti. Kırmızı-beyazlılar son maçta ise Los Angeles Stadyumu'nda ABD'yi 3-2'lik skorla mağlup ederek turnuvaya veda etti.

A Milliler, 1 galibiyet, 2 mağlubiyet sonucunda topladığı 3 puanla grubu son sırada tamamladı.



3 GOL ATTI, 5 GOL YEDİ

A Milli Futbol Takımı, grupta oynadığı maçlarda 3 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde ise 5 gol gördü. İlk iki karşılaşmada gol sevinci yaşayamayan ay-yıldızlılar, 3 golü de ABD ile yaptığı müsabakada kaydetti.



UĞURCAN ÇAKIR İLE ARDA GÜLER EN ÇOK SÜRE ALAN İSİMLER OLDU

Millilerde, Dünya Kupası'nda en çok süreyi kaleci Uğurcan Çakır ile Arda Güler aldı. Uğurcan ve Arda, 3 karşılaşmaya da 11'de başladı ve oyundan çıkmadan müsabakaları tamamladı. Abdülkerim Bardakcı ile Kenan Yıldız da 3 maçta süre bulan futbolcular oldu.



ALTAY BAYINDIR, MERT GÜNOK VE SAMET AKAYDİN OYNAMADI

Ay-yıldızlılarda 26 kişilik Dünya Kupası kadrosunun 23'ü top koştururken, 3'ü ise oynamadı. A Milli Takım'da, kaleciler Altay Bayındır ve Mert Günok'un dışında Samet Akaydin, 3 mücadelede de görev almadı.



6 BİN 600 KİLOMETRE YOL YAPTI

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda 3 grup karşılaşmasını 2 farklı ülkedeki 3 şehirde oynadı. Milliler bu süreçte Arizona'daki kampa dönüşler dahil Vancouver, San Jose ve Los Angeles'taki maçlar için yaklaşık 6 bin 600 kilometre yol yaptı.



ARDA GÜLER, EMRE BELÖZOĞLU'NU GEÇTİ

Milli futbolcu Arda Güler, ABD'ye kaydettiği golle Türkiye'nin Dünya Kupası'nda gol atan en genç oyuncusu oldu. 21 yaş 120 günlükken bu turnuvada golünü atan Güler, 21 yaş 275 günlükken 2002 Dünya Kupası'nda Kosta Rika müsabakasında gol sevinci yaşayan Emre Belözoğlu'nu geride bıraktı.



GOLLER ARDA, BARIŞ ALPER VE KAAN AYHAN'DAN

Grupta çıktığı ilk iki karşılaşmada gol atamayan A Milliler, beklediği golleri ABD karşısında buldu. Ay-yıldızlıların golleri Arda Güler, Barış Alper Yılmaz ve Kaan Ayhan'dan geldi.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör