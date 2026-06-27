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Giriş Tarihi: 27.06.2026 10:50

Amedspor, David Bates'i kadrosuna kattı

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, İskoç savunmacı David Bates'i renklerine bağladı.

DHA
Amedspor, David Bates’i kadrosuna kattı
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Süper Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, stoper David Bates ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, 2026-2027 sezonu kadro planlaması kapsamında savunma hattını güçlendirmek amacıyla David Bates'in transfer edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Kulübümüz, 2026–2027 sezonu kadro planlaması doğrultusunda savunma hattını güçlendirmek amacıyla stoper David Bates ile 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştır. David Bates'e kulübümüze hoş geldin diyor, Amedspor forması altında başarılarla dolu bir sezon geçirmesini diliyoruz" denildi.

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Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
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Amedspor, David Bates'i kadrosuna kattı
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