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Giriş Tarihi: 27.06.2026 19:18

Başakşehir'de yeni sezon hazırlıkları hız kesmedi!

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'de yeni sezon hazırlıkları sürdürüldü.

DHA
Başakşehir’de yeni sezon hazırlıkları hız kesmedi!
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Başakşehir, 2026-2027 sezonu hazırlıklarını bugün gerçekleştirdiği çift antrenmanla sürdürdü.

Turuncu-lacivertli ekip, günün ilk çalışmasını sabah saatlerinde yaptığı kuvvet antrenmanıyla tamamladı. Teknik heyet gözetiminde gerçekleştirilen çalışma, oyuncuların fiziksel dayanıklılıklarını artırmaya yönelik program kapsamında yapıldı.

Başakşehir, akşam saatlerinde yaptığı günün ikinci antrenmanında ise sahaya indi. Dinamik ısınma hareketleriyle başlayan idman, rondo çalışmasıyla devam etti. Antrenman, futbolcuların yüksek tempoda mücadele ettiği turnuva oyunuyla sona erdi.

Başakşehir, 2026-2027 sezonu hazırlıklarına Pazartesi günü gerçekleştireceği antrenmanlarla devam edecek.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#BAŞAKŞEHİR #SÜPER LİG

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Başakşehir'de yeni sezon hazırlıkları hız kesmedi!
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