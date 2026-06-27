Chelsea, Granit Xhaka ile anlaştı!

Premier Lig devlerinden Chelsea'nin orta saha transferinde sürpriz bir isme kanca attığı ortaya çıktı.
Chelsea'nin Granit Xhaka ile prensip anlaşmasına vardığı kaydedildi.
Sky Sport'un haberine göre; Chelsea'nin Sunderland ile görüşmelerde bulunduğu aktarıldı.
Chelsea Teknik Direktörü Xabi Alonso'nun Granit Xhaka transferini çok istediği ifade edildi.
33 yaşındaki İsviçreli oyuncunun, Sunderland ile olan sözleşmesi 2028'de sona erecek.
Granit Xhaka'nın güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösteriliyor.