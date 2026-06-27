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Giriş Tarihi: 27.06.2026 16:20

Fenerbahçe Yönetim Kurulu, Topuk Yaylası'na geldi

Fenerbahçe'de yönetim kurulu üyeleri, Topuk Yaylası Tesisleri'ne gelerek oyuncuları ziyaret etti.

AA
Fenerbahçe Yönetim Kurulu, Topuk Yaylası’na geldi
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Sarı-lacivertli futbol A takımının yeni sezon ilk etap çalışmaları kapsamında gerçekleştirdiği kampı dün başkan Aziz Yıldırım, başkan vekili Barış Göktürk ve yönetici Özgür Peker ziyaret etmişti. Başkan Yıldırım daha sonra geç saatlerde oyuncular ve teknik heyetle toplantı gerçekleştirmişti.

Fenerbahçe'de öğle saatlerinde düzenlenen yemeğe ise yönetim kurulunda yer alan birçok isim eşlik etti. Yemekten önce Yıldırım, yöneticiler, teknik heyet ve futbolcularla yeniden toplantı yaptı.

Öte yandan yöneticilerden Mehmet Aydın, Savaş Adalet, Fatih Öztürk, Ömer Onan ve Batuhan Özdemir, yemeğin ardından tesisleri gezdi.

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Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#AZİZ YILDIRIM #BARIŞ GÖKTÜRK #FENERBAHÇE

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Fenerbahçe Yönetim Kurulu, Topuk Yaylası'na geldi
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