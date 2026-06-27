Fransa zirvede Norveç turladı

Kupası I Grubu üçüncü maçları dün sona ererken atılan goller damga vurdu.Horozlarda Ousmane Dembele 7, 20 ve 32. dakikalarda hat-trick yaparken 90+4'te Desire Doue sonucu belirledi. Vikinglerin tek golünü ise 21'de Aasgaard kaydetti.Diğer maçta ise Senegal, 13. dakikada 10 kişi kalan Irak'ı 5-0 mağlup etti. Afrika temsilcisinin gollerini 4'te Diarra, 56'da Sarr, 59 ve 71'de Gueye ile 82'de Ndiaye attı.

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