Geç gelen gurur

DÜNYA ARDA'YI KONUŞTU: DİKKAT ET MOURİNHO!

A Milli Takım'ın genç yıldızı, ABD maçında attığı gol ve sergilediği başarılı performansla gündem oldu

A Milli Takım'ın Dünya Kupası'nda ilk iki maçında sahada adeta kaybolan ve bu yüzden büyük eleştiri alan Arda Güler, ABD karşısında gerçek oyununu sergiledi. Sorumluluk alarak kendini gösteren ve 10. dakikada şık bir gol atan milli futbolcu, verdiği paslarla da pozisyonları hazırlayan isim oldu. Maçın oyuncusu seçilen Real Madridli yıldızın performansı başta İspanya olmak üzere dünyanın dört bir yanında ses getirdi. Fransız efsane Thierry Henry, "Arda, neslinin en yetenekli oyuncularından biri. 'Turnuvanın En İyi Oyuncusu' ödülü için aday gösterilmelidir, ancak ne yazık ki takım arkadaşları yeterince iyi değildi" derken, Manchester United efsanesi Rio Ferdinand da sosyal medya hesabından, "Yesss Arda Güler!" (Evet Arda Güler) paylaşımı yaptı.

HEM TATLI HEM DE ACI BİR MAÇ!

İspanyol AS gazetesi, "Arda Güler'in Dünya Kupası'na veda ederken attığı muhteşem gol: Dikkat et, Mourinho! Real Madrid'in Türk orta saha oyuncusu, ABD'ye ilk golü attı" diye yazdı. MARCA ise, "Arda Güler hem tatlı hem de acı bir karşılaşmada maçın oyuncusu oldu" yorumunu yaptı.

DRAMA YAPAMAYIZ!

ARDA Güler, turnuvaya veda sonrası, "Maçtan önce üzgün ve moralimin bozuk olduğunu söylemişsiniz... Tüm eleştiriler haklı. İyi oynamadık, insanlar ne deseler haklılar! Drama yapamayız! Kötü oynadık ve elendik" dedi. Sosyal medyadan da paylaşım yapan 21 yaşındaki oyuncu, "Halkımızı mutlu etmeyi, gururlandırmayı ve hep birlikte yeni bir hikâye yazmayı çok istiyorduk. Özür dileriz. Buradan sonra milli formayla çıkacağımız her maç kendimizi affettirmek için bir şans olacak. Hakkınızı helal edin" ifadesini kullandı.

YENİ REKORU ELİNE GEÇİRDİ

ARDA Güler, 21 yaş 120 günle A Milli Takım'ın Dünya Kupası tarihinde gol atan en genç futbolcusu oldu. Arda'dan önce bu ünvan, 21 yaş 275 gün ile Emre Belözoğlu'na aitti. Belözoğlu, 2002 Dünya Kupası'nda Kosta Rika filelerini sarsmıştı.

KAAN'DAN TARİHİ GOL

90+8'de ABD'yi yıkan golü kaydeden Kaan Ayhan (31 yaş 228 gün), Dünya Kupası tarihinde Bülent Korkmaz'ın (33 yaş 201 gün vs Çin) ardından gol atan en yaşlı ikinci Türk oldu. Oyuna girdikten 10 dakika sonra ağları bulan tecrübeli futbolcu, büyük sevinç yaşadı.

2002'DEN SONRA İLK!

ARDA Güler'in attığı gol, İlhan Mansız'ın 2002 yılında Güney Kore'ye attığı golden bu yana Dünya Kupası'nda kaydettiğimiz ilk gol olarak kayıtlara geçti. Bu arada genç yıldızın kulübü İspanyol devi Real Madrid de mücadelenin ardından sosyal medyadan oyuncunun fotoğrafını paylaşarak başarısını kutladı.



TÜRKİYE İTİBARINI KORUDU

A Milli Futbol Takımı'nın Amerika'yı 3-2 mağlup ederek turnuvayı galibiyetle tamamlaması, dünya basınında manşetlere taşındı.

YAHOO SPORTS: ABD Milli Takımı, uzatma dakikalarında Türkiye'ye şok bir şekilde yenildi ve mükemmel grup aşaması serüvenini elinden kaçırdı.

NEW YORK POST: ABD Milli Takımı, Dünya Kupası grup aşamasını uzatma dakikalarında yediği golle Türkiye'ye mağlup olarak tamamladı.

İSPANYOL ELDESMARQUE: Sonuç açısından önemsiz olan bu maç, Türkiye'nin onurunu kurtarmasına olanak sağladı.

FRANSIZ LE FIGARO: Türkiye onurunu kurtardı.

RMC SPORT: Türkler itibarını korudu, Amerikalılar ise ilk sırada kaldı.