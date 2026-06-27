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Giriş Tarihi: 27.06.2026 14:14

Kerem Aktürkoğlu: “Üzgünüz, çok üzgünüz”

A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası’na erken veda ederek hayal kırıklığı yaşattı. Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, turnuva hakkında dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Kerem Aktürkoğlu: Üzgünüz, çok üzgünüz
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Türkiye, FIFA Dünya Kupası D Grubu'nu son sırada tamamladı ve turnuvaya erken veda etti. Fenerbahçeli milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

İŞTE KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN PAYLAŞIMI:

"Üzgünüz, çok üzgünüz. Milletimizin de ne kadar üzgün olduğunun farkındayız. Büyük hayallerle gitmiştik Dünya Kupası'na. 24 yıl bekledik bu fırsatı; daha iyisini yapmamız gerekiyordu elbet ama olmadı, yapamadık. Bizden bekleneni veremedik.

Bunun dışında söylenecek hiçbir şeyin anlamı yok. Nasıl başarılı olduğumuzda alkışlanıyorsak, başarısız olduğumuzda da eleştirileceğiz ve bundan kendimize ders çıkaracağız. Kendi adıma, ülkemizden, milletimizden onlara bekledikleri sevinci yaşatamadığımız için özür diliyorum. Hakkınızı helal edin."

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Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör

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Kerem Aktürkoğlu: “Üzgünüz, çok üzgünüz”
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