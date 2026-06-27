Kerem Aktürkoğlu: “Üzgünüz, çok üzgünüz”

Türkiye, FIFA Dünya Kupası D Grubu'nu son sırada tamamladı ve turnuvaya erken veda etti. Fenerbahçeli milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

İŞTE KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN PAYLAŞIMI:

"Üzgünüz, çok üzgünüz. Milletimizin de ne kadar üzgün olduğunun farkındayız. Büyük hayallerle gitmiştik Dünya Kupası'na. 24 yıl bekledik bu fırsatı; daha iyisini yapmamız gerekiyordu elbet ama olmadı, yapamadık. Bizden bekleneni veremedik.

Bunun dışında söylenecek hiçbir şeyin anlamı yok. Nasıl başarılı olduğumuzda alkışlanıyorsak, başarısız olduğumuzda da eleştirileceğiz ve bundan kendimize ders çıkaracağız. Kendi adıma, ülkemizden, milletimizden onlara bekledikleri sevinci yaşatamadığımız için özür diliyorum. Hakkınızı helal edin."

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör