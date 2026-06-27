Kulüplerimiz 10+4’ü istemiyor!

Kulüpler
Birliği Vakfı dün Ertuğrul Doğan başkanlığında toplanırken TFF, yayıncı kuruluş ve Milli Takım ile ilgili açıklamalarda bulunuldu. Yabancı kuralı için Doğan, ''Kulüplerimizin yabancı kuralı konusunda hassasiyeti var. Şu an itibarıyla hiç kimse yabancı kuralından memnun değil. Bununla alakalı kendi whatsapp grubumuzda ekibimiz çalışacak.
Kulüplerin görüşlerini alacağız. O zamanki şartlar itibarıyla bu belki uygundu ama şu anda kulüplerimizden gelen haklı talepler var. Bunların hepsini federasyon ile paylaşacağız ve bu konuda kendilerinden yardım isteyeceğiz'' dedi. Yayıncı kuruluş içinse, ''Naklen yayın gelirlerimizde ciddi düşüş var. 500 milyon dolarlık gelir, şu anda 185 milyon dolar seviyelerine geldi. Kulüplerimizin tamamı Türk futbolunun değerinin bu olduğunu düşünmüyor. Naklen yayın gelirinin 500 milyon dolar seviyesine gelmesi konusunda ısrarımız olacak''
ifadelerini kullandı. Başkan Doğan, MHK ile ilgili, ''MHK konusunda İbrahim Hacıosmanoğlu ile görüşeceğiz. Kulüplerin genel olarak memnuniyetsizliği var'' diye belirtti. Başkan ayrıca, ''Çipli top ve gol çizgisi teknolojisi için ortak karar aldık. Maliyetler konusunda TFF ile görüşeceğiz. Amatöre aktarılan vergilerin oranı yüzde 50'ye düşürüldü. Bu konuda da çalışma yapacağız''
dedi.