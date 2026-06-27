Kulüplerimiz 10+4’ü istemiyor!

Birliği Vakfı dün Ertuğrul Doğan başkanlığında toplanırken TFF, yayıncı kuruluş ve Milli Takım ile ilgili açıklamalarda bulunuldu. Yabancı kuralı için Doğan, ''Kulüplerimizin yabancı kuralı konusunda hassasiyeti var.Kulüplerin görüşlerini alacağız. O zamanki şartlar itibarıyla bu belki uygundu ama şu anda kulüplerimizden gelen haklı talepler var. Bunların hepsini federasyon ile paylaşacağız ve bu konuda kendilerinden yardım isteyeceğiz'' dedi. Yayıncı kuruluş içinse, ''Naklen yayın gelirlerimizde ciddi düşüş var. 500 milyon dolarlık gelir, şu anda 185 milyon dolar seviyelerine geldi. Kulüplerimizin tamamı Türk futbolunun değerinin bu olduğunu düşünmüyor.ifadelerini kullandı. Başkan Doğan, MHK ile ilgili, ''MHK konusunda İbrahim Hacıosmanoğlu ile görüşeceğiz. Kulüplerin genel olarak memnuniyetsizliği var'' diye belirtti. Başkan ayrıca,dedi.

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