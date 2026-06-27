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Giriş Tarihi: 27.06.2026 14:45

Zaniolo transferinde kriz çıktı! “Anlaşma sağlanamadı”

Nicolo Zaniolo'nun menajeri Claudio Vigorelli, Udinese ile sözleşme konusunda henüz anlaşma sağlanamadığını açıkladı.

Zaniolo transferinde kriz çıktı! Anlaşma sağlanamadı
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Udinese, Galatasaray'dan bonservisini aldığı Nicolo Zaniolo ile henüz anlaşamadı. İtalyan oyuncunun menajeri Claudio Vigorelli, konuyla ilgili açıklama yaptı.

Vigorelli yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Şu anda Udinese ile bir anlaşma yok. Görüşmeler devam ediyor ancak henüz bir anlaşma sağlanamadı. Her an bir gelişme olabilir ancak koşullar bu şekilde devam ederse Udinese dışında ortaya çıkacak fırsatları da değerlendireceğiz."

İtalyan ekibi, sezon başında satın alma opsiyonuyla kiraladığı oyuncuyu Galatasaray'dan 5 milyon euro karşılığında transfer etti. Sarı-kırmızılı takım, Zaniolo'nun sonraki satışından yüzde 50 pay alma hakkına sahip.

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Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör

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Zaniolo transferinde kriz çıktı! “Anlaşma sağlanamadı”
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