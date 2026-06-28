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Giriş Tarihi: 28.06.2026 08:51

Avusturya ve Cezayir beraber turladı!

2026 FIFA Dünya Kupası J Grubu'nda Avusturya ile Cezayir 3-3 berabere kaldı. Bu sonucun ardından iki takım da son 32 turuna yükselme başarısı elde etti.

AA
Avusturya ve Cezayir beraber turladı!
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2026 FIFA Dünya Kupası J Grubu üçüncü haftasında Cezayir'le Avusturya 3-3 berabere kaldı.

Bu sonuçların ardından iki takım da grubunu 4 puanla tamamlarken Avusturya averajla 2'nci, Cezayir ise 3'üncü oldu. İki takım da gruptaki son durumun ardından son 32 turuna isimlerini yazdırmayı başardı.

Avusturya son 32 turunda İspanya'yla karşı karşıya gelecek. Cezayir ise İsviçre'yle son 16 turuna kalmak için mücadele edecek.

Öte yandan Dünya Kupası'nda yoluna devam edip etmeyeceği bu maçın sonucuna bağlı olan İran, iki takımın berabere kalmasının ardından turnuvaya veda etti.

Stat: Kansas

Hakemler: Ilgiz Tantashev, Andrey Tsapenko, Timur Gaynulin (Özbekistan)

Cezayir: Benbot, Belghali (Dk. 71 Chergui), Mandi, Bensebaini, Hadjam (Dk. 71 Ait Nouri), Chaibi, Bentaleb, Mahrez, Maza, Aouar (Dk. 90+4 Ghedjemis), Gouiri (Dk. 71 Belaid)

Avusturya: Alexander Schlager, Posch, Lienhart, Alaba (Dk. 62 Danso), Mwene (Dk. 90+5 Kalajdzic), Seiwald, Xaver Schlager (Dk. 46 Grillitsch), Laimer, Schmid (Dk. 46 Wanner), Sabitzer, Arnautovic (Dk. 46 Gregoritsch)

Goller: Dk. 28 Arnautovic, Dk. 55 Sabitzer, 90+6 Kalajdzic (Avusturya), Dk. 45 Belghali, Dk. 60 ve Dk. 90+3 Mahrez (Cezayir)

Sarı kart: Dk. 11 Arnautovic (Avusturya)

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Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#DÜNYA KUPASI #İSPANYA #İSVİÇRE #AVUSTURYA #CEZAYİR #İRAN

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Avusturya ve Cezayir beraber turladı!
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