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Giriş Tarihi: 28.06.2026 19:12

Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları başladı!

Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları başladı.

İHA
Beşiktaş’ta yeni sezon hazırlıkları başladı!
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Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Siyah-beyazlılar, yeni sezon hazırlıklarına bugün start verdi. Teknik Direktör Vinzenco İtalio yönetiminde gerçekleşen antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirildi. İdmana izinli olan Ndidi, Felix Uduokhai ve Olaitan katılmadı. Antrenmanı Futbol Direktörü Önder Özen ve Scout Şefi Eduard Graf da takip etti.

Öte yandan kadroda düşünülmeyen Al Musrati, Onana, Joao Mario, Elan Ricardo, Emrecan Uzunhan, Can Keleş ve Tayyip Talha Sanuç antrenmanda yer almadı.

Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında oynayacağı eleme maçları öncesi 1 Temmuz Çarşamba günü Slovakya'ya hareket edecek. Beşiktaş, kamp boyunca 6 hazırlık maçı oynayacak.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#VİNCENZO ITALİANO #BEŞİKTAŞ

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Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları başladı!
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