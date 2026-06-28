Demokratik Kongo grup üçüncüsü olarak turladı!

2026 Dünya Kupası K Grubu son maçlarında, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Özbekistan'ı 3-1 yendi ve en iyi üçüncüler arasında son 32 turuna adını yazdırdı.

Bu sonuçla, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, 4 puanla 3. sırada son 32 turuna yükselirken turnuva tarihinde de ilk galibiyetini elde etti.

Özbekistan ise grupta puan alamadan son sırada turnuvaya veda etti. Özbekistan'da RAMS Başakşehir oyuncuları Shomurodov ve Fayzullaev, maça ilk 11'de çıktı.

Shomurodov, maçın 10. dakikasında Özbekistan'ı 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

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