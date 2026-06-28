Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Demokratik Kongo grup üçüncüsü olarak turladı!
Giriş Tarihi: 28.06.2026 07:15

Demokratik Kongo grup üçüncüsü olarak turladı!

Demokratik Kongo, Dünya Kupası K Grubu'nun son maçında Özbekistan karşısında 1-0'dan geri döndü ve gruptan çıktı.

AA
Demokratik Kongo grup üçüncüsü olarak turladı!
  • ABONE OL

2026 Dünya Kupası K Grubu son maçlarında, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Özbekistan'ı 3-1 yendi ve en iyi üçüncüler arasında son 32 turuna adını yazdırdı.

Bu sonuçla, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, 4 puanla 3. sırada son 32 turuna yükselirken turnuva tarihinde de ilk galibiyetini elde etti.

Özbekistan ise grupta puan alamadan son sırada turnuvaya veda etti. Özbekistan'da RAMS Başakşehir oyuncuları Shomurodov ve Fayzullaev, maça ilk 11'de çıktı.

Shomurodov, maçın 10. dakikasında Özbekistan'ı 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#DÜNYA KUPASI

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Demokratik Kongo grup üçüncüsü olarak turladı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA