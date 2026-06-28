Dünya Kupası’nda son 16 turuna yükselen ilk takım Kanada!

TARAFTARLARDAN TEPKİ

Güney Afrika kalecisi Ronwen Williams'ın zaman zaman oyunu yavaşlatma çabaları tribündeki taraftarların ıslıklı protestosuna sebep oldu. Taraftarlar, karşılaşmada verilen su molalarına da tepki gösterdi.

Los Angeles'taki karşılaşmayı FIFA Başkanı Gianni Infantino da tribünden takip etti. Mücadeleyi 69 bin 237 taraftarın izlediği duyuruldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

İlk yarıda savunma güvenliğini önde tutan iki ekip, geliştirdikleri hızlı ataklarla etkili olmaya çalıştı. Kanada 44. dakikada ilk yarının en net fırsatını yakaladı. Sağ kanattan kullanılan kornerde altıpas önünde Bombito kafayı vurdu, Güney Afrika savunmasında Modiba topu çizgiden çıkardı. Ardından oluşan karambolde Buchanen yakın mesafeden sert vurdu, bu kez de kaleci Williams gole izin vermedi.