Galatasaray’ın şampiyonluk kupası Denizli’de!

Denizli Galatasaray Taraftar Derneği tarafından organize edilen geceye yaklaşık 2.500 Galatasaray taraftarı katıldı. Dernek Başkanı Mehmet Kocabay, şampiyonlukta en büyük payın her zaman taraftarlara ait olduğunu vurgulayarak, tüm camiaya teşekkür etti.

Programda ayrıca Kulüp Başkanı Dursun Özbek ile kulübün unutulmaz isimleri Felipe Melo ve Cevat Prekazi'nin gönderdiği tebrik ve selam videoları oldukça ilgi gördü. Efsane isimlerin mesajları, taraftarlara büyük heyecan yaşattı.



Sarı-kırmızılı taraftarlar tezahüratlarla gece boyunca şampiyonluğu kutladı.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör