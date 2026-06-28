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Giriş Tarihi: 28.06.2026 12:33 Son Güncelleme: 28.06.2026 12:34

Göztepe, Alex Matos transferinde sona doğru!

Göztepe, Sheffield United forması giyen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Alex Matos'un transferi için İngiliz kulübüyle prensip anlaşmasına vardı.

İHA
Göztepe, Alex Matos transferinde sona doğru!
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Daha önce İngiltere Championship ekibi Bristol City'den Sinclair Armstrong'u ve Brezilya temsilcisi Gremio'dan Andre Henrique'yi kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, şimdi de orta saha takviyesi için harekete geçti.

MATOS'TA MUTLU SON

İzmir ekibinin, İngiltere Championship takımlarından Sheffield United'da forma giyen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Alex Matos'un transferi için hem kulübü hem de oyuncuyla prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.

KISA SÜREDE RESMİLEŞECEK

Haziran 2028'e kadar Sheffield United ile sözleşmesi bulunan genç futbolcunun da Göztepe'ye transfer olmaya sıcak baktığı belirtilirken, taraflar arasındaki son görüşmelerin ardından transferin kısa süre içinde resmiyet kazanması bekleniyor.

Geçtiğimiz sezon Sheffield United formasıyla Championship'te 8 maça çıkan Alex Matos, 323 dakika süre alırken gol ya da asist katkısı sağlayamadı.

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Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
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Göztepe, Alex Matos transferinde sona doğru!
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