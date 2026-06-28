Göztepe’de yabancı sayısı 15 oldu!

Göztepe yönetimi, mevcut 10+4 yabancı kuralının yükseltilmesi ya da serbest olması yönündeki görüşünü Kulüpler Birliği toplantısında bildirdi.

Şu an kadrosunda Juan, Jeh, Janderson, Luiz, Sabra, Armstrong, Henrique, Rhaldney, Dennis, Miroshi, Mohammed, Antunes, Cherni, Godoi ve Bokele'yi bulunduran sarı-kırmızılılar yeni gelecek futbolculara yer açmak için de görüşmelere başladı.

İKİ İSİM GİDECEK

Rhaldney ve Jeh'i kesin olarak göndermeyi planlayan kurmaylar, Juan ve Dennis'i ise yüksek bir bonservis bedeli karşılığında satmaya hazırlanıyor.

YABANCI KALECİ ALINACAK

Sport Republic yönetimi, teknik ekibin raporu doğrultusunda Mohammed, Luiz ve Sabra'yı da başka takımlara kiralayabilir. Şu an Gambiyalı stoper Sundberg ile temasta olan sarı-kırmızılılar özellikle yabancı kaleci transferinde de mesafe kat etti.

Göztepe'de yaz döneminde kaleci Lis, Brezilyalı stoper Heliton ve Bulgar orta saha Krastev takımdan ayrılmıştı.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör