Kaptan sessizliğini bozdu: Sorumluluk benim!

Dünya Kupası
'nda yaşanan başarısızlığın ardından çok eleştirilen A Milli Takım
kaptanı Hakan Çalhanoğlu
, Türk halkından özür diledi. Milli yıldız sosyal medyadan yayınladığı mesajda şu ifadeleri kullandı: "Söyleyecek çok şey var ama hiçbir kelime yaşadığım hayal kırıklığını ve üzüntüyü anlatmaya yetmiyor. Bu sonucun sorumluluğunu, bu takımın kaptanı olarak herkesten önce ben üstleniyorum. Bu hayale bizimle inanan milyonlarca insanın kalbini kırdığımızı biliyoruz. Bunun için milletimizden yürekten özür diliyoruz. Daha çok çalışacağız. Daha güçlü döneceğiz. Bu armanın hakkını vermek ve bize inanan herkese yeniden umut olmak için sonuna kadar mücadele edeceğiz."