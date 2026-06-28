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Giriş Tarihi: 28.06.2026

Kaptan sessizliğini bozdu: Sorumluluk benim!

Kaptan sessizliğini bozdu: Sorumluluk benim!
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Dünya Kupası'nda yaşanan başarısızlığın ardından çok eleştirilen A Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Türk halkından özür diledi. Milli yıldız sosyal medyadan yayınladığı mesajda şu ifadeleri kullandı: "Söyleyecek çok şey var ama hiçbir kelime yaşadığım hayal kırıklığını ve üzüntüyü anlatmaya yetmiyor. Bu sonucun sorumluluğunu, bu takımın kaptanı olarak herkesten önce ben üstleniyorum. Bu hayale bizimle inanan milyonlarca insanın kalbini kırdığımızı biliyoruz. Bunun için milletimizden yürekten özür diliyoruz. Daha çok çalışacağız. Daha güçlü döneceğiz. Bu armanın hakkını vermek ve bize inanan herkese yeniden umut olmak için sonuna kadar mücadele edeceğiz." Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#A MİLLİ TAKIM #HAKAN ÇALHANOĞLU #DÜNYA KUPASI

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Kaptan sessizliğini bozdu: Sorumluluk benim!
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