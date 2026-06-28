Ndidi=8 milyon Euro

Beşiktaş
'ın geçtiğimiz yaz Leicester City
'den kadrosuna dahil ettiği Wilfred Ndidi
için teklifler gelmeye başladı. Arap kulüplerinden yapılan ilk öneriler, yönetim tarafından yeterli bulunmadı. Avrupa'yı hedef belirleyen yönetime, Ndidi'ye istediği şartları karşılayacak bir teklif henüz ulaşmadı. Siyah-beyazlı kulüp, 8 milyon Euro bonservisle kadrosuna kattığı oyuncu için bu rakamın altında tekliflere sıcak bakmıyor.
29 yaşındaki Nijeryalı orta sahanın da takımda kalmak için diretmediği aktarıldı.