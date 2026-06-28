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Giriş Tarihi: 28.06.2026

Ndidi=8 milyon Euro

Ndidi=8 milyon Euro
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Beşiktaş'ın geçtiğimiz yaz Leicester City'den kadrosuna dahil ettiği Wilfred Ndidi için teklifler gelmeye başladı. Arap kulüplerinden yapılan ilk öneriler, yönetim tarafından yeterli bulunmadı. Avrupa'yı hedef belirleyen yönetime, Ndidi'ye istediği şartları karşılayacak bir teklif henüz ulaşmadı. Siyah-beyazlı kulüp, 8 milyon Euro bonservisle kadrosuna kattığı oyuncu için bu rakamın altında tekliflere sıcak bakmıyor. 29 yaşındaki Nijeryalı orta sahanın da takımda kalmak için diretmediği aktarıldı. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
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Ndidi=8 milyon Euro
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