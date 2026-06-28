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Giriş Tarihi: 28.06.2026

Özür dilerim baba!

A Milli Takım’ın yıldızlarından Barış Alper Yılmaz, Dünya Kupası sonrası duygusal bir mesaj yayınladı

Özür dilerim baba!
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A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'na grup aşamasında veda etmesinin ardından milli futbolcu Barış Alper Yılmaz'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Turnuva öncesinde babasına bir söz verdiğini hatırlatan başarılı futbolcu, Dünya Kupası hayalinin erken sona ermesinin ardından sosyal medya hesabından duygusal bir mesaj yayımladı. Milli futbolcu paylaşımında, "Sözümü tutamadım, özür dilerim baba. Her zaman bana öğrettiğin gibi, daha iyisi için çalışmaktan vazgeçmeyeceğim" ifadelerini kullandı. Galatasaraylı oyuncunun mesajı, kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#BARIŞ ALPER YILMAZ #DÜNYA KUPASI

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