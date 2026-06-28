Robert Lewandowski’den sürpriz transfer!

Fenerbahçe ile de anılan Robert Lewandowski için çarpıcı bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Robert Lewandowski'nin ABD yolcusu olduğu aktarıldı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; MLS ekibi Chicago Fire'ın Robert Lewandowski ile anlaşma sağladığı belirtildi.

37 yaşındaki santrfor, geride kalan sezonda Barcelona'da 46 maça çıktı ve 19 gol ile 4 asist üretti.