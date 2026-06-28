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Giriş Tarihi: 28.06.2026 20:57

Robert Lewandowski’den sürpriz transfer!

Barcelona’dan ayrılan Robert Lewandowski’nin yeni adresinin belli olduğu iddia edildi.

Robert Lewandowski’den sürpriz transfer!
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Fenerbahçe ile de anılan Robert Lewandowski için çarpıcı bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Robert Lewandowski'nin ABD yolcusu olduğu aktarıldı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; MLS ekibi Chicago Fire'ın Robert Lewandowski ile anlaşma sağladığı belirtildi.

37 yaşındaki santrfor, geride kalan sezonda Barcelona'da 46 maça çıktı ve 19 gol ile 4 asist üretti.

Bonservisini elinde bulunduran Polonyalı golcünün güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösteriliyor.

Delta Varşova'da futbola başlayan Robert Lewandowski daha sonra Legia Varşova, Znicz, Lech Poznan, Borussia Dortmund ve Bayern Münih formaları giydi.

Polonya Milli Takımı'nda 167 kez süre alan Robert Lewandowski, 89 kez rakip fileleri havalandırdı.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#ROBERT LEWANDOWSKİ #BARCELONA #FENERBAHÇE #MLS

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Robert Lewandowski’den sürpriz transfer!
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