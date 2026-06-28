Sınırsız olsun!

Kulüpler Birliği Vakfı toplantısının ardından Fenerbahçe'nin yabancı kuralı teklifi ortaya çıktı. Fenerbahçe Başkan Vekili Barış Göktürk ve genel sekreter Mahmut Uslu, toplantıda yabancı sınırının tamamen kaldırılmasını istedi. İkili, konunun TFF ile görüşülmesi gerektiğini belirtti. 10+4 kuralının değişmemesi halinde ise F.Bahçe, buna uygun tedbir alarak yola devam edeceğini aktardı. Kulüpler Birliği Başkanı Ertuğrul Doğan da toplantı sonrası yaptığı açıklamada hiçbir kuralın değişmez olmadığını ve TFF ile görüşeceklerini söylemişti.

TRANSFER ZİRVESİ

Kamp yapılan Topuk Yaylası'nı önceki gün başkan Aziz Yıldırım, başkan vekili Barış Göktürk ve yönetici Özgür Peker ziyaret etmişti. Dün öğle saatlerinde ise düzenlenen yemeğe başkan dahil yönetim kurulunda yer alan birçok isim eşlik etti. Yemekten önce Yıldırım, yöneticiler, teknik heyet ve futbolcularla toplantı yaptı. İsmail Kartal ile görüşen başkan, transferdeki son durumu masaya yatırdı ve oyuncular hakkında detaylı bilgi aldı. Ardından Aziz Yıldırım ve Barış Göktürk'ün, bugün İstanbul'da gerçekleşecek 100. Gazi Koşusu'na katılmak için tesislerden ayrıldığı öğrenildi.

MERT HAKAN İNCELEMEDE

Fenerbahçe'nin kaptanlarından Mert Hakan Yandaş, bahis eylemi nedeniyle PFDK tarafından 30 Nisan 2026'da 12 ay hak mahrumiyeti cezası almıştı. Sarı-lacivertli kulüp de bu karara itiraz etmişti. TFF Tahkim Kurulu cuma günkü toplantısında konuyu görüştü. Yapılan müzakere neticesinde, dosyada incelemenin devamına oybirliğiyle karar verildiği açıklandı.