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Giriş Tarihi: 28.06.2026

Yeni kaleci Ada'dan

Beşiktaş, Nübel’e alternatif olarak İngiltere’ye yöneldi. Bonservisi Southampton'da bulunan Ramsdale için maliyet araştırmasına başlandı. Leeds United ile mukavelesi sona eren Meslier de listeye eklendi

Ogün ŞAHİNOĞLU
Yeni kaleci Ada’dan
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Beşiktaş, kaleci konusunu çözmek için yoğun çaba sarf ediyor. Alman eldiven Alexander Nübel birinci sıradaki yerini korumaya devam ederken, oyuncu cephesi ve Bayern Münih ile temaslar sürüyor. Siyah-beyazlıların teklifiyle Bavyera ekibinin isteği arasında yaklaşık 10 milyon Euro'luk bir fark ortaya çıkmıştı. Nübel, 5.5 milyon Euro yıllık ücret üzerinden 3 sezonluk kontrata olumlu baktı. Sürecin zaman alacağı düşünülürken her türlü olasılığı değerlendiren Beşiktaş yönetimi, alternatif girişimlerde de bulunuyor.

NEWCASTLE'DA KİRALIKTI
Alternatif olarak yer alan isimlerden birinin Aaron Ramsdale olduğu kaydedildi. 28 yaşındaki eldiven, Newcastle United'da geçirdiği kiralık dönemin ardından Southampton'a geri dönüş yaptı. Deneyimli file bekçisi için maliyet araştırması başladı. Kartal'ın tek alternatifinin Ramsdale olmadığı, Leeds United ile kontratı sona eren ve devre arası da gündeme gelen Illan Meslier'in de listede yer aldığı kaydedildi.

8 TAKIMDA OYNADI
1.90 boyundaki Ramsdale, kariyerinde Sheffield United, Worksop Town, Bournemouth, Chesterfield, Wimbledon, Arsenal, Southampton ve Newcastle United formaları terletti. 28 yaşındaki kaleciye şimdiye kadar takımlar, 75.5 milyon Euro bonservis ödemesi yaptı.

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Yeni kaleci Ada'dan
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