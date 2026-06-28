Yeşil Burun Adaları Messi’ye karşı

Yeşil Burun Adaları, Dünya Kupası'nda peri masalına imza atıyor… H Grubu'nda büyük sürpriz yapan Afrika ekibi, adını son 32 turuna yazdırmayı başardı. İlk karşılaşmasında son Avrupa Şampiyonu İspanya'ya kaybetmeyen, Uruguay karşısında büyük çekişmeye sahne olan mücadeleden 2-2'lik sonuçla sahadan ayrılan, son olarak da çok iyi mücadele ettikleri karşılaşmada Suudi Arabistan ile 0-0 berabere kalan Yeşil Burun Adaları, 3 puan topladı. Uruguay'ın da İspanya'ya yenilmesiyle grubunu 2. sırada tamamlamayı başaran 530 bin nüfuslu ülke ekibi, üç beraberlikle namağlup şekilde üst tura yükselirken, Lionel Messi ve arkadaşlarına rakip oldular.

SOYUNMA ODASI '%1' SLOGANIYLA İNLEDİ!

Tarihlerinde ilk kez katıldıkları Dünya Kupası'nda 54 milyon Euro'luk takım değeriyle adeta destan yazan Bubista yönetimindeki Ada ekibi, turnuva başlamadan önce zorlu gruptan çıkarak eleme turuna ulaşma şansını sadece yüzde 1 olarak değerlendiren futbol otoritelerine de güçlü bir mesaj verdi. Maç sonunda büyük sevinç yaşayan oyuncular, soyunma odasını, "Yüzde 1, yüzde 1" tezahüratlarıyla inletirken kendilerini hafife alanlara azim ve isteklerini de göstermiş oldular.

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Oyuncularının 14'ü Yeşil Burun Adaları dışında doğmuş olup, Portekiz, Bulgaristan, ABD, BAE, İrlanda, İspanya, Türkiye, Finlandiya, Rusya, Romanya, Hollanda, Kıbrıs, Macaristan ve İsrail olmak üzere 14 farklı ülkede profesyonel olarak futbol oynuyor.

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Yeşil Burun (64.), FIFA'nın sıralama sistemini getirdiği 1994'ten bu yana Nijerya (1998; 74.) ve Rusya'nın (2018; 70.) ardından bir Dünya Kupası'nda gruptan çıkmayı başaran en düşük sıraya sahip üçüncü ülke oldu.

HARİTADA YERİNİ BULMAK ÇOK ZOR!

Trabzonspor'dan Wagner Pina ve Sidny Lopes Cabral, Başakşehir'den Nuno da Costa ve Iğdır FK'dan Ryan Mendes'in formasını giydiği Yeşil Burun Adaları'nın dünya haritasında yerini bulmak oldukça zor. 530 bin nüfusuyla İstanbul'un birçok ilçesinden bile daha küçük olan ada ülkesinin başarısı ise tesadüf değil. Ocak 2020'de göreve gelen ve 2025'te en iyi Afrikalı teknik direktör seçilen Bubista ile çok dirençli ve turnuvanın en disiplinli savunmalarından biri olarak öne çıkan Yeşil Burun Adaları, FIFA sıralamasında sürekli yükselen ve büyük takımlara karşı rekabet etmeyi öğrenen bir ekip haline geldi.

1 GÖRÜŞ / BÜLENT TİMURLENK

TORUNLARI 'MESSİ'YE KARŞI OYNADILAR' DİYE ANLATACAK

İspanya'nın liderlik için net favori olduğu grupta turnuva öncesi genel beklenti, Uruguay'ın son 32'ye kalacağıydı. Ancak kaleci Fernando Muslera, 3 maçta da bireysel hatayla gol yiyince, Yeşil Burun Adaları'nın ekmeğine yağ sürdü. İlk maçta İspanya beraberliğiyle ilk kez geldikleri Dünya Kupası'nda öz güven kazanıp kalan iki maçı kazanamasalar da yenilmeden kendilerini son 32 turunda buldular. Her Dünya Kupası böyle bir peri masalı yazar. Elbette çoğu zaman uzun soluklu olmaz. Yani kısacası Yeşil Burun'dan bir Fas masalı beklemeyelim. Bu kadroda yer alan futbolcuların çocukları ve gelecekte torunları onları, 'Futbolun süper starı Lionel Messi'ye karşı forma giydiler' diye hatırlayacaklar. Bu da onlara yeter!