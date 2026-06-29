Amedspor, Rayan Raveloson’u transfer etti!

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Amedspor, orta saha bölgesine takviyede bulundu.

Amedspor, tecrübeli futbolcu Rayan Raveloson ile anlaşma sağlandığını açıkladı.

Güney Doğu temsilcisi, Rayan Raveloson ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Sözleşmede 1 yıllık uzatma opsiyonu maddesi yer aldığı aktarıldı.

29 yaşındaki futbolcu, son olarak Young Boys forması giymişti.

Amedspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübümüz, 2026–2027 sezonu kadro planlaması kapsamında, Madagaskar Milli Takım Kaptanlığı görevini de yapan; sağ bek, ön libero pozisyonlarında görev alabilen Rayan Raveloson ile 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Rayan Raveloson'a hoş geldin diyor; Amedspor forması altında başarılarla dolu bir kariyer diliyoruz."

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör