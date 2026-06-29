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Giriş Tarihi: 29.06.2026 12:39

Bakan Şimşek'ten Batman Petrolspor kampına ziyaret!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bolu’da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren 1’inci lig takımlarından Batman Petrolspor’u kamp yaptığı otelde ziyaret etti.

DHA
Bakan Şimşek’ten Batman Petrolspor kampına ziyaret!
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1'inci Lig'in yeni takımlarından Batman Petrolspor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da, Abant Gölü Milli Parkı yolu üzerinde bulunan bir otelde sürdürüyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, beraberindeki Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Zekeriya Kaya, Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Batman AK Parti İl Başkanı Hüseyin Şansi ile birlikte Batman Petrolspor'u kamp yaptığı otelde ziyaret etti.

Bakan Şimşek, teknik direktör Selçuk Şahin ve futbolcularla sohbet etti. Bakan Şimşek'e ziyaretin ardından üzerinde isminin yazılı olduğu forma hediye edildi.

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Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#BATMAN PETROLSPOR #MEHMET ŞİMŞEK

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Bakan Şimşek'ten Batman Petrolspor kampına ziyaret!
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