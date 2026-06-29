Beşiktaş’ta rota yeniden Nuno Tavares!

Süper Lig'de yeni sezon öncesi dün topbaşı yapan Beşiktaş'ta gözler transfere çevrildi.

Corriere dello Sport'un haberine göre, siyah-beyazlılar, daha önce de gündemine gelen Portekizli sol bek Nuno Tavares için yeniden nabız yokladı. Haberde, teknik direktör Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş'ın Lazio'ya 10 milyon Euro teklif edeceği aktarıldı.

Öte yandan Lazio'nun ise 26 yaşındaki futbolcuyu bırakmaya sıcak bakmadığı, teknik direktör Gennaro Gattuso'nun Tavares'i kadroda tutmak istediği belirtildi.

Kariyerinde Lazio, Benfica, Marsilya, Arsenal ve Nottingham Forest formalarını giyen Tavares, Portekiz Milli Takımı ile 3 maça çıktı.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör