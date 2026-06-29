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Giriş Tarihi: 29.06.2026 20:34

Bursaspor, Anıl Atağ ile sözleşme uzattı!

1. Lig ekiplerinden Bursaspor, kaleci Anıl Atağ ile yeni sözleşme imzalandığını resmen açıkladı.

İHA
Bursaspor, Anıl Atağ ile sözleşme uzattı!
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Trendyol 1. Lig şampiyonluğu hedefiyle transfer dönemine damga vuran Bursaspor, iç transfer operasyonları kapsamında kaleci departmanında önemli bir hamle gerçekleştirdi. Yeşil-beyazlı yönetim, takımın deneyimli file bekçilerinden Anıl Atağ ile nikah tazeleyerek sözleşme uzatma kararı aldı.

Teknik direktör Mustafa Er ve ekibinin raporları doğrultusunda kaledeki rekabet dozajını korumayı amaçlayan transfer komitesi, tecrübeli eldivenle yürütülen görüşmelerde mutlu sona ulaştı. Yapılan son toplantının ardından resmiyet kazanan imza kulübün kurumsal iletişim kanalları vasıtasıyla spor kamuoyuna ilan edildi.

Mavi-yeşilli kulübün resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan duyuruda şu ifadelere yer verildi: "Kulübümüz, profesyonel futbolcumuz Anıl Atağ ile sözleşme yenilemiştir. Oyuncumuza formamız altında başarılar dileriz."

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#BURSASPOR #1. LİG

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Bursaspor, Anıl Atağ ile sözleşme uzattı!
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