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Giriş Tarihi: 29.06.2026 20:56

Çekya'da Miroslav Koubek görevi bıraktı!

2026 Dünya Kupası'na grup aşamasında veda eden Çekya'da teknik direktör Miroslav Koubek görevinden ayrıldı.

AA
Çekya’da Miroslav Koubek görevi bıraktı!
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Çekya Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Miroslav Koubek, 2026 Dünya Kupası'ndan elenmelerinin ardından istifa etti.

Çekya Futbol Federasyonu Başkanı David Trunda, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, kararın karşılıklı olduğunu belirterek, "Bugün, Koubek ile anlaşarak birlikteliğimizi sonlandırdık. Teknik adam, bugün yapılan kişisel toplantıda kendi pozisyonunu sundu ve karşılığında, açık ve dürüst bir tartışma sonrasında teklifini kabul ettim." ifadelerini kullandı.

2026 Dünya Kupası A Grubu'nda Güney Kore ve Meksika'ya yenilen Çekya, Güney Afrika ile berabere kalmış ve grubu bir puanla son sırada tamamlayarak turnuvaya veda etmişti.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#2026 DÜNYA KUPASI #ÇEKYA

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Çekya'da Miroslav Koubek görevi bıraktı!
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