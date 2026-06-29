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Giriş Tarihi: 29.06.2026 16:57

Djordje Denic, Mardin 1969 Spor'da!

Mardin 1969 Spor, Djordje Denic ile 2 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağladı.

DHA
Djordje Denic, Mardin 1969 Spor’da!
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1. Lig ekiplerinden Mardin 1969 Spor, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürürken, Sırp orta saha oyuncusu Djordje Denic ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.

Mardin 1969 Spor Kulübünden yapılan açıklamada, Sırp orta saha oyuncusu Djordje Denić ile 2 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Denic'in tecrübesi, karakteri ve oyun kalitesiyle takımın hedeflerine önemli katkı sağlayacağına inanıldığı belirtilen açıklamada, "Profesyonel futbolcu Djordje Denic ile 2 yıllık anlaşmaya varılmıştır. Kendisine kırmızı-lacivertli formamız altında başarılarla dolu bir kariyer diliyor, transferin camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz" denildi.

Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla dikkat çeken deneyimli orta saha oyuncusunun, sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atarak yeni takımına katılması bekleniyor

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#MARDİN 1969 SPOR

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Djordje Denic, Mardin 1969 Spor'da!
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