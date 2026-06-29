Dünya Kupası’nda büyük sürpriz! Paraguay, Almanya’yı eledi

2026 Dünya Kupası Son 32 Turu'nda Almanya ile Paraguay karşı karşıya geldi. Müsabakanın normal süresi ve uzatmaları 1-1'lik beraberlikle sona erdi.
Paraguay'ın golünü 42. dakikada Julio Enciso kaydetti. Almanya'da fileleri 54. dakikada Kai Havertz havalandırdı.
Paraguay, Almanya'yı seri penaltı atışlarında 4-3'lük skorla geçti.
Bu sonucun ardından Paraguay, 2026 Dünya Kupası'nda son 16 turuna yükseldi.
Paraguay, 2026 Dünya Kupası Son 16 Turu'nda Fransa – İsveç eşleşmesinin galibi ile karşı karşıya gelecek.