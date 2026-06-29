Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Dünya Kupası’nda büyük sürpriz! Paraguay, Almanya’yı eledi
Giriş Tarihi: 30.06.2026 02:33

Dünya Kupası’nda büyük sürpriz! Paraguay, Almanya’yı eledi

Paraguay, 2026 Dünya Kupası Son 32 Turu’nda Almanya’yı seri penaltı atışları sonucunda eledi.

Dünya Kupası’nda büyük sürpriz! Paraguay, Almanya’yı eledi
  • ABONE OL

2026 Dünya Kupası Son 32 Turu'nda Almanya ile Paraguay karşı karşıya geldi. Müsabakanın normal süresi ve uzatmaları 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

Paraguay'ın golünü 42. dakikada Julio Enciso kaydetti. Almanya'da fileleri 54. dakikada Kai Havertz havalandırdı.

Paraguay, Almanya'yı seri penaltı atışlarında 4-3'lük skorla geçti.

Bu sonucun ardından Paraguay, 2026 Dünya Kupası'nda son 16 turuna yükseldi.

Paraguay, 2026 Dünya Kupası Son 16 Turu'nda Fransa – İsveç eşleşmesinin galibi ile karşı karşıya gelecek.

Paraguay, 2026 Dünya Kupası'nda A Milli Futbol Takımı'nın da yer aldığı D Grubu'nu üçüncü sırada tamamlamıştı.

Paraguay, 2026 Dünya Kupası grup aşamasında A Milli Futbol Takımı karşısında 1-0 galip gelmişti.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#2026 DÜNYA KUPASI #PARAGUAY #ALMANYA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Dünya Kupası’nda büyük sürpriz! Paraguay, Almanya’yı eledi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA