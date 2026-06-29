Ergün Penbe ile anlaşma sağlanamadı

Takımı geçen sezon iki farklı dönemde çalıştıran Penbe, başkan Ahmet Çoruhlu ile yapılan görüşmede maddi konularda uzlaşma sağlanamadığı için teklifleri değerlendirmeye başladı.

Uşakspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında iç transfer çalışmalarına da başladı. Kırmızı-siyahlılar, orta saha oyuncusu Ercan Çifci ile yola devam etme kararı aldı. Uşakspor'a 2024-2025 sezonunun devre arasında Nevşehir Belediyespor'dan transfer edilen 25 yaşındaki futbolcu, Ahmet Çoruhlu'yla İzmir'de görüşerek 1 yıllık yeni sözleşme teklifini kabul etti.

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