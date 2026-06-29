Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Erzurumspor FK'da yeni sezon hazırlıkları başladı!
Giriş Tarihi: 29.06.2026 21:29

Erzurumspor FK'da yeni sezon hazırlıkları başladı!

Serkan Özbalta yönetimindeki Erzurumspor FK'da yeni sezon hazırlıklarına start verildi.

AA
Erzurumspor FK’da yeni sezon hazırlıkları başladı!
  • ABONE OL

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Erzurumspor FK, 2026-2027 sezonu hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde Erzurumspor Tesisleri'nde toplanan takım, ilk antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına başladı.

Ekibin yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da gerçekleştireceği iki etaplık kamp programıyla sürdüreceği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Birinci etap kamp dönemi 29 Haziran-10 Temmuz. İkinci etap kamp dönemi 13-24 Temmuz. Takımımız, hazırlık kampı süresince toplam 5 hazırlık maçı oynayacak. Hazırlık maçlarının programı önümüzdeki günlerde kulübümüz tarafından kamuoyuyla paylaşılacaktır. 2026-2027 Trendyol Süper Lig sezonunun başta Erzurumspor'umuz olmak üzere tüm kulüplerimize hayırlı olmasını temenni ediyor, centilmence ve başarılarla dolu bir sezon diliyoruz."

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#ERZURUMSPOR FK #SERKAN ÖZBALTA #SÜPER LİG

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Erzurumspor FK'da yeni sezon hazırlıkları başladı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA