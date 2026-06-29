Erzurumspor FK’da yeni sezon hazırlıkları başladı!

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Erzurumspor FK, 2026-2027 sezonu hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde Erzurumspor Tesisleri'nde toplanan takım, ilk antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına başladı.

Ekibin yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da gerçekleştireceği iki etaplık kamp programıyla sürdüreceği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Birinci etap kamp dönemi 29 Haziran-10 Temmuz. İkinci etap kamp dönemi 13-24 Temmuz. Takımımız, hazırlık kampı süresince toplam 5 hazırlık maçı oynayacak. Hazırlık maçlarının programı önümüzdeki günlerde kulübümüz tarafından kamuoyuyla paylaşılacaktır. 2026-2027 Trendyol Süper Lig sezonunun başta Erzurumspor'umuz olmak üzere tüm kulüplerimize hayırlı olmasını temenni ediyor, centilmence ve başarılarla dolu bir sezon diliyoruz."

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör