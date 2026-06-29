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Giriş Tarihi: 29.06.2026 14:23 Son Güncelleme: 29.06.2026 14:31

Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü! Asensio ve Skriniar...

Sarı-lacivertlilerde Marco Asensio ve Milan Skriniar, antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştı

AA
Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü! Asensio ve Skriniar...
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Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Topuk Yaylası Tesisleri'nde, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen günün ilk antrenmanı salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık hareketleriyle başladı.

Ardından sahada ısınma, çabukluk, 2 grup halinde pas çalışmaları yapan sarı-lacivertliler, antrenmanı hücum organizasyonları ve bireysel çalışmalarla tamamladı.

Bu arada antrenmanın ilk bölümünde Marco Asensio ve Milan Skriniar'ın takımla çalıştığı öğrenildi.

Fenerbahçe, akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci idmanıyla hazırlıklarına devam edecek.

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Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#MARCO ASENSİO #MİLAN SKRİNİAR #FENERBAHÇE #İSMAİL KARTAL

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Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü! Asensio ve Skriniar...
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