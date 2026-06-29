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Giriş Tarihi: 29.06.2026 10:47

Göztepe Alex Matos'u imzaya getiriyor!

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, bir transfere daha nokta koymayı hazırlanıyor. Ege temsilcisi, İngiliz orta saha Alex Matos ile el sıkıştı.

DHA
Göztepe Alex Matos’u imzaya getiriyor!
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Transferde Nijeryalı golcü Sinclair Armstrong ve Brezilyalı golcü Andre Henrique ile sözleşme imzalayıp, Gambiyalı stoper Sonko Sundberg'le görüşmelerini sürdüren Göztepe, İngiliz orta saha Alex Matos ile de prensipte anlaşma sağladı.

İMZAYA GETİRİYOR

Sarı-kırmızılı yönetimin, İngiliz ekibi Sheffield United ile anlaşma sağladığı, Matos'un bu hafta içinde İzmir'e gelip resmi sözleşme imzalayacağı kaydedildi.

Norwich City altyapısından yetişen, ardından İngiliz devi Chelsea'ye transfer olan 21 yaşındaki orta saha oyuncusu, A takımda forma şansı bulmayı başardı. Chelsea'nin ardından Sheffield United'a geçen Alex Matos, geçen sezon Championship'te 8 müsabakaya çıktı.

Sheffield United formasını 323 dakika giyen İngiliz futbolcu, kariyerinde toplam 76 maça çıkıp 1 kez fileleri havalandırdı. Matos'un gelişiyle birlikte Sport Republic şirketinin Nijeryalı orta saha Anthony Dennis'i ise yüksek ihtimalle satacağı kaydedildi.

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Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#GÖZTEPE

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Göztepe Alex Matos'u imzaya getiriyor!
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