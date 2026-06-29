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Giriş Tarihi: 29.06.2026 08:38

İtalyanlardan Kenan Yıldız vurgusu! "Hayali üç maçta paramparça oldu"

Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız için İtalyan basını dikkat çeken ifadeler kullandı. Yapılan analizde, 21 yaşındaki futbolcunun Dünya Kupası serüvenine değinildi.

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İtalyanlardan Kenan Yıldız vurgusu! Hayali üç maçta paramparça oldu
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İtalyan gazetesi Tuttosport, Juventus forması giyen Kenan Yıldız'la ilgili analiz kaleme alırken milli futbolcumuza sahip çıktı.

Tecrübeli futbolcu için "UNESCO Dünya Mirası gibi korunması gereken bir miras" değerlendirmesini yapan gazetede şu ifadeler kullanıldı: "Kenan Yıldız gerçekten de Juventus için bir değer. Ancak Dünya Kupası'nda Kenan'ın hayali üç maçta paramparça oldu, tıpkı tüm Türk halkının hayali gibi: Acı veren erken bir elenme, uzun süre açık kalacak ancak zamanla yavaş yavaş iyileşebilecek bir yara. Yıldız'ın toparlanması biraz zaman alacak. Yarışmayı çok önemsiyordu. Özellikle mağlubiyetle sonuçlanan ilk iki maçta hiçbir etki yaratamaması, Juventus yıldızının aklından kolay kolay silinmeyecek bir şey. Kenan, futbolunu ve kariyerini önemsiyor. Fiorentina'ya karşı iç saha mağlubiyetinden sonra dökülen gözyaşları, sezonun kritik maçlarında belirleyici bir katkı sağlayamamasına yol açan çaresizlik duygusunun bir kanıtıydı. Spalletti'nin en güvendiği yıldız olan Kenan hayal kırıklığı yaşasa da İtalyan futbolunun ve Juve'nin ona ihtiyacı var. Biz onun ayağa kalkacağından eminiz."

NE YAPTI?

2-0 kaybedilen Avustralya maçında ikinci yarıda takıma dahil olan Kenan, hiç şut denemesinde bulunmazken yaptığı iki ortada isabet sağlayamadı. 1 Şut pası verdi. 1-0 kaybedilen Paraguay karşılaşmasında 90 dakika sahada kaldı. 1'i isabetli 4 şut denemesinde bulundu. 4 ortada isabeti sağlayamadı. 3-2 kazanılan ABD maçında ise 84 dakika oynadı. Tek şut denemesinde çerçeveyi tutturamadı.

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Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#JUVENTUS #KENAN YILDIZ #DÜNYA KUPASI

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