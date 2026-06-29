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Giriş Tarihi: 29.06.2026 13:03

Karşıyaka'nın gözü Adem'de!

3'üncü Lig'de yer alan İzmir'in köklü temsilcisi Karşıyaka, geçen sezon içinde Süper Lig devi Fenerbahçe'ye sattığı 19 yaşındaki genç milli yıldız adayı Adem Yeşilyurt'un bonservis bedelinin ikinci taksitini bu hafta alacak.

DHA
Karşıyaka’nın gözü Adem’de!
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Fenerbahçe ve Karşıyaka'da haziran ayı içinde seçimli kongre yapıldığı için yönetimlerin imza yetkisi almayı beklemesi nedeniyle, karşılıklı anlaşmayla ay sonuna ertelenen bonservis ödemesinin gerçekleşmesi bekleniyor.

Adem'in 500 bin Euro tutarındaki bonservisinin 250 bin Euro'luk tutarını daha önce tahsil eden Karşıyaka, kalan 250 bin Euro bonservisten 100 bin Euro'yu eski yöneticilerden alınan borca, 50 bin Euro'yu ise oyuncunun yetiştirici kulüplerinden Pınargücü'ne ödeyecek.

İDMANLARA BAŞLADI

Yeni kulübünün sezon öncesi kampına katılan Adem Yeşilyurt, transferi henüz resmi olarak açıklanmasa da bir haftadır Düzce Topuk Yaylası kampında sarı-lacivertlilerle antrenmana çıkıyor.

BURUN AMELİYATI OLDU

Antrenmanlarda maskeyle sahaya çıkan genç futbolcunun sezon öncesi burun ameliyatı olduğu ortaya çıktı. Karşıyaka, Adem'i Fenerbahçe'ye 500 bin Euro bonservisin yanında sonraki transferinden yüzde 25 pay, Topuk Yaylası'nda 2 kamp ve kiralık olarak 3 genç futbolcu karşılığında satmıştı.

Sezon öncesi kampını Topuk Yaylası'nda yapacak Karşıyaka, sarı-lacivertlilerden kiralanacak 3 genç için de uzun süredir takipte.

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Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#SÜPER LİG #FENERBAHÇE #KARŞIYAKA #ADEM YEŞİLYURT

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Karşıyaka'nın gözü Adem'de!
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